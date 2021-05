Regisseerde Taghi bizarre spyshopmoord?

Misdaadjournalist Mick van Wely doet hieronder verslag van de zitting.

De recherche deed in die tijd onderzoek naar een soort uitzendbureau van de onderwereld uit Utrecht en omgeving, dat liquidaties voorbereidde en achter een enorm, ontdekt wapenarsenaal zat. Leden van de groep werden in hoger beroep in 2019 veroordeeld tot straffen tot 14 jaar.

In het kader van dat liquidatieonderzoek 26Koper vroeg de recherche bonnetjes op bij een spyshop in Nieuwegein. Er waren door de politie namelijk gps-zenders ontdekt waarmee de groep opponenten volgde. De zenders waren in de Spyshop-winkel voor spionage-apparatuur in Nieuwegein aangekocht.

Kort na het bezoek van de politie werd de ondernemer Ronald Bakker vlakbij zijn woning in Huizen geliquideerd. Volgens het Openbaar Ministerie zat Taghi achter de moord omdat hij dacht dat Bakker onder één hoedje speelde met de politie. In 2019 onthulde De Telegraaf op basis van nieuwe, onderschepte berichten van pgp-telefoons dat de groep Taghi aanvankelijk de shop op wilde blazen met een anti-tankwapen. Dat daarbij slachtoffers zouden vallen maakte niet uit.