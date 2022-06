Derde vrouw beschuldigt Franse minister van seksueel geweld

Damien Abad, minister van Solidariteit, was in eerste instantie een trofee voor Emmanuel Macron. Hij stapte over van de centrumrechtse partij Les Républicains naar de president. Maar al snel werd hij een blok aan het been van het staatshoofd. Abad stond nog niet op het bordes van het Élysée of er meldden zich twee vrouwen bij de Franse pers. De een zegt door hem verkracht te zijn. Haar aangifte leidde niet tot een zaak. De tweede zou door hem zijn gedrogeerd.

Gewrichtsziekte

Abad ontkent. Hij lijdt aan een gewrichtsziekte en beweert bovendien vanwege zijn handicap niet in staat te zijn een vrouw tot seks te dwingen. In de Franse pers werd een paar dagen gespeculeerd over waar de minister lichamelijk allemaal toe in staat zou zijn, maar toen waaide de zaak over.

Deze week, precies tussen de eerste en tweede ronde van de parlementsverkiezingen, kwam webmagazine Mediapart met een derde slachtoffer. Abad zou haar tijdens een feestje bij hem thuis geprobeerd hebben te dwingen tot orale seks. De minister ontkent wederom, maar in de afgelopen weken klapten meerdere partijgenoten uit de school over zijn opdringerige gedrag richting vrouwen.

De grote vraag is wat Macron, die hoog opgeeft over het aanpakken van seksueel geweld, gaat doen. Hij wacht eerst de tweede ronde van de Tweede Kamerverkiezingen af, waarin hij mogelijk zijn meerderheid verliest.