Verdachte van gooien baby geeft vrouw de schuld

Het Openbaar Ministerie beschuldigt K. van poging tot doodslag en eerder geweld tegen de baby. Hij zou ook zijn vrouw jarenlang hebben mishandeld, onder meer door in haar buik te schoppen tijdens de zwangerschap.

K. beroept zich op foto’s van letsel dat de vrouw juist bij hem zou hebben aangebracht. De uit Marokko afkomstige man zou onder de duim van de vrouw hebben geleefd, omdat zijn verblijfsvergunning van haar afhankelijk was. Ze zou steeds hebben gedreigd hem terug te sturen en K. had geprobeerd zijn status te laten veranderen. „De vrouw heeft dit vooropgezet en hem geframed”, zei K.’s advocaat. „De vraag is überhaupt of er een kind naar beneden is gevallen.”

De officier van justitie sprak het scenario tegen en noemde het zeer onaannemelijk. Hij verwees naar getuigen die K. iets hebben zien gooien.

Ook de rechtbank zag nog voldoende ernstige bezwaren om K. niet in vrijheid te stellen in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, waarschijnlijk later dit jaar. Het onderzoek is nog niet volledig afgerond, het Nederlands Forensisch Instituut bekijkt onder meer nog de verwondingen die de dreumes door de val opliep. Hij raakte zwaargewond en volgens de advocaat van zijn moeder staat nog niet vast of hij volledig kan herstellen.

K. ontkende opnieuw dat hij het kind iets heeft aangedaan. „Ik ben niet zo gek om mijn eigen kind naar beneden te gooien, ik hou ontzettend van hem.”