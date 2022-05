Anthony Albanese beëdigd als nieuwe premier Australië

Anthony Albanese.

CANBERRA - Anthony Albanese is maandag beëdigd als nieuwe premier van Australië. Dat gebeurde slechts een paar uur voordat hij later op de dag naar de Japanse hoofdstad Tokio afreist om zijn eerste internationale top bij te wonen als leider van het land. Albanese, leider van de centrumlinkse Labourpartij in Australië, zegt dat zijn land bereid is meer te gaan doen om klimaatverandering aan te pakken.