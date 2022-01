Politie zoekt verdwenen fiets van gedode tiener Esmee

Het levenloze lichaam van het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk werd op de laatste dag van het jaar aangetroffen in een speelparkje in Leiden, nabij station Leiden Lammenschans aan de Melchior Treublaan. Een 32-jarige man, een bekende van haar, zit vast op verdenking van moord of doodslag en ontucht.

Het onderzoek is in volle gang, maar de politie is nog op zoek naar de fiets van het slachtoffer. Het betreft een matzwarte, elektrische damesfiets van het merk Cortina en het model E-U4 transport met framenummer Co0001251294.

De fiets is voorzien van een grote, rieten mand met deksel en bruine gespen. Daarnaast had de tweewieler geen snelbinders, maar wel een insteek-kettingslot met rode letters van fietsenmaker Van Rossum. Van diezelfde fietsenmaker zat achter op het spatbord een sticker.

De politie hoopt verder op bewakingsbeelden en nieuwe getuigen, om zo een beter beeld te krijgen van wat zich heeft afgespeeld. Esmee werd donderdag rond middernacht als vermist opgegeven door haar familie.

Het lijkt erop dat de Zuid-Hollandse voor het laatst is gezien op donderdagmiddag 30 december rond 16.00 uur bij het Vijf Meiplein in Leiden. Ze droeg dat moment een donkere jas tot op haar heupen, een zwarte trainingsbroek en witte schoenen. Ook van die locatie is de politie op zoek naar camerabeelden.

Verder wil de recherche graag in contact komen met mensen die Esmee kort voor haar dood nog hebben gesproken. Het jonge slachtoffer wordt zaterdag, na een speciale herdenking, in een paardenstoet naar haar laatste rustplaats op begraafplaats Rijnhof begeleid. Langs de route kunnen mensen afscheid van haar nemen.

