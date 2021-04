Een vrouw overleden na vaccinatie met AstraZeneca

Volgens Lareb waren er vijf meldingen van uitgebreide trombose met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Het trad op 7 tot 10 dagen na vaccinatie. Het gaat om vrouwen tussen de 25 en 65 jaar.

Drie patiënten hadden uitgebreide longembolieën, van wie er een is overleden en één had ook een hersenbloeding. Een andere patiënte had een uitgebreide trombose van de buikaderen. Eén patiënte ontwikkelde een trombose van de slagaders in de benen.

In de periode waarin de klachten optraden zijn grofweg 400.000 mensen met AstraZeneca gevaccineerd.

Lareb berichtte eerder over drie meldingen waarin sprake was van een combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Op dat moment was onvoldoende duidelijk of er sprake was van hetzelfde beeld als dat in andere landen was gezien, zegt het centrum.

Europa

De meldingen lijken vergelijkbaar met andere meldingen in Europa. Net als in andere landen gaat het om een combinatie van uitgebreide vormen van trombose in combinatie met een sterke daling van het aantal bloedplaatjes. Ook traden de klachten op na 7-10 dagen na vaccinatie bij vrouwen jonger dan 60-65 jaar.

De Nederlandse meldingen zijn doorgestuurd naar de EMA en worden meegenomen in het vervolgonderzoek.