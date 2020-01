Grove misstanden in varkensslachthuizen: ’Levend gekookt’

Uit de rapporten blijkt volgens Varkens in Nood dat van begin 2018 tot en met juni 2019 grove misstanden hebben plaatsgevonden bij het aanvoeren en doden van varkens. Als voorbeeld noemt de organisatie varkens die krijsend verdrinken in heet water, gewonde dieren die illegaal zijn vervoerd, uitgescheurde spieren van varkens die dagenlang in hun eigen mest in het slachthuis stonden en varkens die levend in een kadaverbak zijn beland.

Bekijk ook: Kamervragen na slachthuisitem Lubach

Bekijk ook: 1500 varkens sneuvelen in stalbrand

Volgens Varkens in Nood gaat het hier nog slechts om incidenten die geregistreerd zijn, terwijl dergelijke voorvallen vaak ook bewust niet worden gerapporteerd. Omdat inspecteurs van de NVWA niet altijd overal aanwezig kunnen zijn, pleit Varkens in Nood voor toezicht via camera’s die beelden schieten die extern kunnen worden bekeken.