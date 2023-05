Slachtoffer steekpartij festival is 21-jarige man, twee verdachten (20) aangehouden

Het incident vond rond 21.20 uur plaats op het volgens de organisatie uitverkochte festival. In de buurt van het hoofdpodium ontstaat grote onrust als een groep met elkaar op de vuist gaat. Op een filmpje dat op sociale media rondgaat, is te zien hoe een groep mannen achter elkaar aan zit. Een van de mannen lijkt een voorwerp in zijn hand te hebben dat lijkt op een mes.

Bij de politie kwamen meerdere meldingen binnen dat er gestoken was. Agenten vinden eenmaal ter plekke drie mannen gewond op de grond. Een van hen moest direct gereanimeerd worden en met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar overleed de Diemenaar aan zijn verwondingen.

De andere twee slachtoffers, een 22-jarige man uit Nieuwegein en een 24-jarige Amsterdammer zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren volgens de politie niet in levensgevaar.

De politie kon op en rond het festivalterrein twee Amsterdammers van 20 jaar oud aanhouden. Ⓒ VLN Nieuws

Aanhoudingen

Terwijl de drie slachtoffers medische zorg kregen, ging het feest nog door. Solid Grooves is een festival waar met name techno- en housemuziek wordt gedraaid. Op basis van getuigenverklaringen kon de politie op en rond het festivalterrein twee Amsterdammers van 20 jaar oud aanhouden.

De politie is op zoek naar de aanleiding van de toedracht van het steekincident. Er wordt gezocht naar getuigen en beelden.

Geschokt

De organisatie van het festival Solid Grooves zegt geschokt te zijn door het dodelijke steekincident dat zondagavond op het festivalterrein plaatsvond. „We tasten in het duister over het hoe en waarom”, staat in een verklaring op de website. „Onze gedachten gaan naar de slachtoffers, hun naasten en ooggetuigen van dit heftige incident.”