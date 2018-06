Doden bij Turkse luchtaanval in Noord-Irak

,,Door een luchtaanval in het noorden van Irak zijn dertien gewapende leden van een separatistische terreurorganisatie geneutraliseerd. Zij troffen voorbereidingen voor een aanslag'', aldus de verklaring. De Turkse autoriteiten verwijzen met die term doorgaans naar de PKK.

Turkije voert al langer luchtaanvallen uit op de PKK, die ook bases heeft in het noorden van Irak. De Turkse en Iraakse strijdkrachten begonnen onlangs ook aan gezamenlijke oefeningen in het grensgebied. Dat gebeurde na het omstreden referendum, waarin de Iraakse Koerden massaal voor onafhankelijkheid stemden.

De regering van Iraaks Koerdistan (KRG) heeft de centrale autoriteiten in Bagdad uitgenodigd te komen praten over de stationering van Iraakse waarnemers op de vliegvelden Erbil en Sulaimaniya. Dat voorstel van de Koerdische minister van Transport is bedoeld om de crisis die is ontstaan door het referendum over onafhankelijkheid te bezweren.

De Iraakse premier Haider al-Abadi eist dat de KRG de controle over beide luchthavens voor vrijdag opgeeft. Anders wordt het internationale vliegverkeer van en naar het noorden van Irak gestaakt.