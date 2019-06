Javid uitgeschakeld voor opvolging May

Minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid. Ⓒ EPA

LONDEN - Minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid is uitgeschakeld voor het leiderschap van de Britse Conservatieven en het premierschap. Hij kreeg in de vierde ronde van de afvalrace de minste stemmen van de 313 Conservatieve Lagerhuisleden. Boris Johnson ging net zoals in de voorgaande drie ronden ruim aan kop.