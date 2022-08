Premium Het beste van De Telegraaf

Bezorgde betogers willen dat Amsterdammer Pertsev zo snel mogelijk wordt vrijgelaten Onrust in cryptowereld na arrestatie Amsterdammer

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

AMSTERDAM - In de cryptowereld is grote onrust ontstaan door de arrestatie van een Amsterdammer in verband met een onderzoek naar grootschalige cryptofraude. Amerika wordt als grote boosdoener gezien achter een plotselinge ’heksenjacht’ in ons land, omdat het deze periode niet de enige opzienbarende aanhoudingszaak is rond vermeende cybercriminaliteit. Sympathisanten demonstreerden zaterdag tegen de detentie van de 29-jarige softwareontwikkelaar Alex Pertsev: volgens hen is hij onschuldig.