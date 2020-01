Vrouwen voelen zich niet veilig

Van onze redactie VROUW

Drie op de vier vrouwen is weleens lastiggevallen op straat en twee op de drie heeft een dergelijke ervaring in het openbaar vervoer.

„Ik sliep en voelde wat tegen mijn been duwen, dat bleek de voet te zijn van een meneer die me aankeek en zichzelf zat te bevredigen”, zegt iemand over een nare ervaring in de trein. Een ander liep na een avondje stappen alleen naar huis. „Een onbekende man kwam naast me lopen en wilde dat ik met hem en zijn vrienden meeging. Toen ik zei dat ik geen interesse had, pakte hij mijn arm beet. Omdat ik op hoge hakken niet snel weg kon rennen, ben ik als een zoutzak op de grond gaan zitten. Hij probeerde me nog omhoog te trekken, maar gaf uiteindelijk op.”

Lang niet iedereen durft mannen af te wijzen; 35% denkt dat ze geen schijn van kans zou maken tegen een fysiek sterkere tegenstander. Meer dan de helft geeft aan altijd iets bij zich te dragen dat als wapen kan dienen, zoals sleutels tussen de knokkels of een busje haarspray als ’legale pepperspray’. Meer toezicht op straat, meer camerabewaking en betere verlichting zouden helpen, geven veel vrouwen aan.