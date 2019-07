Navy SEALs in Irak naar huis ’na verkrachting’

Archiefbeeld. Ⓒ US NAVY

WASHINGTON - Een heel peloton van de Amerikaanse Navy SEALs dat in Irak gelegerd was, is naar huis gestuurd vanwege misdragingen. The New York Times meldt op basis van anonieme bronnen dat de militairen van de elite-eenheid op 4 juli Onafhankelijkheidsdag hebben gevierd met alcohol en dat een van de leidinggevenden van het peloton een vrouwelijke militair heeft verkracht.