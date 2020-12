Man klimt op vleugel van vliegtuig Las Vegas

Dat meldt NBC News. Het incident gebeurde op het vliegveld McCarran International Airport. De man was over een hek gesprongen en liep even over de vleugel van het passagierstoestel heen, voordat hij eraf viel.

Op video’s is te zien hoe de man over de vleugel loopt, het uiteinde ervan vastgrijpt, zijn schoenen uitdoet en probeert zich vast te klampen aan het winglet, het omhoog gekrulde uiteinde, schrijven Amerikaanse media.

Toen agenten over de vleugel kwamen aansnellen, gleed de man uit en viel naar beneden. Hij maakte een flinke smak. De man is gearresteerd maar krijgt medische zorg, zegt een woordvoerder van het vliegveld.

Onderstaande video circuleert. De echtheid ervan is nog niet bevestigd. Beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Luchtvaartmaatschappij Alaska Airlines heeft een verklaring afgegeven over het incident. De piloot zag de man aankomen en lichtte de luchtverkeersleiding in. „Onze reizigers zijn veilig en we werken samen met de veiligheidsdiensten.”

Wat de achtergrond van de actie is, is nog onbekend. Mogelijk is de man mentaal instabiel.