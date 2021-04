Man in Spanje opgepakt voor gruwelijke moord op zes familieleden

De arrestatie vond zaterdag plaats in Castellón, aldus de Spaanse politie. Daar woont de man sinds 2002 met zijn vrouw en een van zijn zonen. De verdachte was betrokken in een ruzie met verschillende familieleden over een geërfd stuk land. Volgens de politie had hij via de telefoon gedreigd zijn broer en zijn gezin ’s nachts in hun huis te vermoorden.

Huis in brand

De moord vond in februari plaats in Salé, gelegen in het noordwesten van Marokko. De broer en diens vrouw werden in hun slaap gedood, net als twee volwassen kinderen en twee minderjarige kleinkinderen. De dader sloeg op de vlucht na het huis in brand te hebben gestoken.