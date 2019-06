Waar hangt Ferry Aalbregt uit?

Volgens de tuinman is Ferry Aalbregt ook nog huur verschuldigd aan de eigenaar van de luxe villa in Benalmadena. Ⓒ De Telegraaf

BENALMADENA - Waar is Ferry Aalbregt, de verdwenen Zoetermeerse rijschoolhouder? Naar eigen zeggen zit hij ergens in Nederland ’in een simpel hotelletje; in de kleren die we aan hadden toen we vertrokken’, omdat het ’slecht, echt heel slecht’ met hem gaat. Maar zijn buren in Spanje zeggen dat hij eerder deze week wel degelijk in zijn villa in het Zuid-Spaanse Benalmádena was neergestreken, die hij huurde van een Nederlandse eigenaar. Daar zou hij inmiddels weer vertrokken zijn.