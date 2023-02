Man met gespannen kruisboog op spoor Schiphol opgepakt

Na aanhouding van de man bleek dat hij in de war was en dat hij niet van plan was iemand iets aan te doen, stelt de marechaussee.

De uit Slowakije afkomstige man zat enige tijd vast, maar is inmiddels weer op vrije voeten.

Bij de marechaussee was een melding binnengekomen over de man, die op spoor 2 zou lopen. Een NS-medewerker had volgens een woordvoerder van de marechaussee al "heldhaftig" de kruisboog uit de handen van de man geslagen voordat marechaussees hem overmeesterden en geboeid afvoerden.

De rust was na de arrestatie van de man met de kruisboog snel teruggekeerd op station Schiphol. Het incident vond volgens luchthavenmedewerkers plaats op het perron van spoor 3 en 4.

’Doorgedraaid’

Aanwezig NS-personeel zegt dat de man daar zijn boog gericht had op een baby. „Hij was helemaal doorgedraaid. De marechaussee liet er geen gras over groeien. Die heeft de verdachte hardhandig gearresteerd.”

Volgens een ander kwam de marechaussee met een schild om de verdachte te arresteren, nadat personeel van de NS de marechaussee had ingelicht.