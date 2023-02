Man met gespannen kruisboog op spoor Schiphol opgepakt

Bij de marechaussee was een melding binnengekomen over de man, die op spoor 2 zou lopen. Een NS-medewerker had volgens een woordvoerder van de marechaussee al „heldhaftig” de kruisboog uit de handen van de man geslagen. Marechaussees overmeesterden de man uiteindelijk en voerden hem geboeid af. Waarom hij rondliep met een gespannen kruisboog is nog onbekend.

„Er was flinke commotie op het station van Schiphol”, zegt de woordvoerder. „Toen wij aankwamen had een medewerker van de NS de kruisboog al uit de handen van de verdachte genomen. Als marechaussee hebben we hem daarna overmeesterd en gearresteerd. We doen op dit moment onderzoek.”

Het is nog niet duidelijk of de Marechaussee later vandaag meer informatie deelt over het opvallende incident.