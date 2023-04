Fransen in shock: staatssecretaris Marlène Schiappa op cover van Playboy

Deze donderdag komt het nieuwe nummer uit, met een foto van de politica op de voorpagina. Dat beeld, waarop Marlène Schiappa een witte, korte jurk draagt, is al uitgelekt. Op de andere foto’s zou ze volgens bronnen „sexy poseren met de Franse vlag op de achtergrond.” Uitgever Jean-Christophe Florentin noemde de shoot „verbazingwekkend voor een minister.”

De staatsecretaris accepteerde de interviewaanvraag omdat ze in een artikel van twaalf pagina’s uitgebreid aan het woord komt over femicide, feminisme, de positie van vrouwen in Afghanistan, abortus, literatuur en politiek in het algemeen. Ze zat al eerder in de regeringsploeg en had toen onder andere vrouwenrechten in haar portefeuille. Sinds de herverkiezing van Emmanuel Macron houdt ze zich bezig met sociale economie.

Sexy poserend met de Franse vlag op de achtergrond. Opvallend is de tattoo 49.3 op haar borsten, een verwijzing naar het nucleaire wapen van Macron waarmee hij de pensioenwet heeft doorgedrukt.

Storm van kritiek

Schiappa kreeg een storm van kritiek over zich heen. Om te beginnen van premier Élisabeth Borne, die haar zou hebben opgebeld en de fotosessie „niet gepast” zou hebben genoemd, „al helemaal op dit moment niet.” Daarmee verwijst ze naar de onrust over de pensioenhervorming van Macron, die hij doordrukte zonder stemming in de Tweede Kamer. Doorgaans moet de kabinetsleidster toestemming geven voor interviews met bewindslieden, maar van dit vraaggesprek schijnt niemand iets te hebben geweten.

Collega-ministers lieten zich vooral anoniem uit tegenover Franse media. „Sommigen van ons staan te hallucineren”, zei een van hen tegen tv-zender BFMTV. „We dachten dat het een 1 aprilgrap was”, voegde hij er nog aan toe. Kamerleden uit de oppositie noemden de publicatie „een wanhopige en pathetische poging de aandacht af te leiden.”

Toch wordt ze ook verdedigd, onder andere door Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken. „Marlène Schiappa is een moedige politica met een eigen stijl, die niet de mijne is, maar die ik wel respecteer”, zei hij over zijn collega.

’Artistiek ontklede vrouwen’

De Franse Playboy is geen ’blotebillenblad’ meer volgens uitgever Florentin. „Het kan ook een instrument voor de feministische zaak zijn. Het is een nu driemaandelijks intelligent en hip ’mook’ van 300 pagina’s, het houdt het midden tussen een magazine en een boek. Er staan inderdaad nog wel wat artistiek ontklede vrouwen in.”

Ook Schiappa zelf kwam terug op haar interview en foto’s in de Playboy. „Het recht om als vrouw over je eigen lichaam te beschikken, moet altijd en overal verdedigd worden”, reageerde de bewindsvrouw op Twitter. „Vrouwen in Frankrijk zijn vrij, tot ongenoegen van achterlijken en hypocrieten.”

Franse media speculeren inmiddels over haar vertrek. Emmanuel Macron heeft het moeilijk vanwege het pensioenfiasco en wacht nog een uitspraak af van de Grondwettelijke Raad, die volgende week laat weten of er procedurele fouten zijn gemaakt. Het is niet ondenkbaar dat hij dan zijn kabinet opschudt. Volgens sommige kenners moet Schiappa dan het veld ruimen.

Erotische boeken

Toch is het de vraag of het staatshoofd haar wegstuurt. Hij laat zich niet graag de wet voorschrijven en Schiappa schijnt een van zijn beschermelingen te zijn. De eigenzinnige politica – ze schrijft onder een pseudoniem erotische boeken – wordt ook wel ’de sniper van Macron’ genoemd: ze is loyaal aan de president en verdedigt al zijn maatregelen met verve.