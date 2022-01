Overlevenden verwoestende flatbrand Bronx doen verhaal: ’Ik deed de deur open en alles was weg’

Buitenland

19 doden, onder wie 9 kinderen, bij dramatische flatbrand in New York

Door een hevige brand in een hoog flatgebouw in het New Yorkse stadsdeel The Bronx zijn zondag zeker 19 mensen om het leven gekomen, meldt burgemeester Eric Adams aan persbureau Reuters. Tientallen anderen verkeren nog in levensgevaar. ,,Dit moet een van de ergste branden zijn die we in de huidige t...