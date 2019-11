39 Iraniërs voor kust van Dover opgepikt

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei tegen de zender Sky News dat alle migranten medisch zijn onderzocht en daarna zijn overgedragen aan de immigratiedienst. „Het is ontzettend gevaarlijk om in een kleine boot het Kanaal over te steken”, zei de woordvoerder van het ministerie.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik