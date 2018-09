Schokkend: haai bijt zich vast in buik man

Toen Ervin Maccarty aan het zwemmen was, beet een haai zich vast in zijn buik - om vervolgens niet meer los te laten. Schokkende beelden laten zien hoe de man in de boot ligt terwijl zijn vrienden het beest met man en macht proberen los te snijden. De relatief kleine verpleeghaai bleek echter hardnekkig.

Klik hier voor de video. Let op: schokkende beelden.

In de video is te horen hoe de onfortuinlijke Amerikaan tegen zijn vrienden schreeuwt: „Snij niet in mij!” Een vriend van de man probeert nog een grapje te maken om de boel wat op te vrolijken. „Hij heeft gelukkig je penis niet te pakken gekregen, toch?” Het slachtoffer vergaat ondertussen van de pijn. Uiteindelijk lukt het de mannen om de haai los te maken.

Maccarty was tien meter diep aan het duiken om een vriend te helpen die een baars had gevangen. De vis was echter vast komen te zitten onder een rots, waarop hij zijn maat om hulp vroeg. „Op het moment dat ik bij de rots was aangekomen, kwam er een haai onder een andere rots vandaan. Hij beet me en ik wilde zo snel mogelijk naar boven, maar ik moest hem met beide handen vasthouden om ervoor te zorgen dat hij me niet zou verscheuren.”