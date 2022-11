Amerikaanse vrouw bevalt in McDonald’s van baby: ’Het meisje viel zo in mijn hand’

De vrouw werd al door haar verloofde naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg maakten de twee een tussenstop bij McDonald’s om even naar de wc te gaan. „Ik ging het toilet in en mijn water brak onmiddellijk”, zegt Alandria Worthy tegen het Amerikaanse tv-station WXIA. De vrouw begon te schreeuwen om hulp en dat bleek niet aan dovemansoren gericht. „We krijgen een baby vandaag”, lichtte manager Tunisia Woodward haar team in na het zien van de vrouw op het toilet.

„De dames van McDonald's zaten voor haar en hielden haar handen vast, ik had haar voeten op mijn knieën. We zeiden dat ze drie keer moest persen. Ze was een vechter”, aldus de trotse, verloofde vader Deandre Phillips. Binnen een kwartier kwam ze al tevoorschijn: Nandi Ariyah Moremi. „Ze viel er zo uit, op mijn hand.”

De medewerkers hebben van hun werkgever cadeaubonnen ter waarde van 250 dollar gekregen. Afdelingsmanager Woodward heeft toegezegd die beloning te spenderen aan de kleine Nandi.