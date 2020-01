Bedreigde Afghaanse tolken naar Nederland gehaald

In december liet het kabinet weten dat deze groep in aanmerking komt voor bescherming. Ze kregen de status van systematisch vervolgde groep en daardoor recht op asiel. Dat gebeurde op aandringen van de Tweede Kamer.

Sindsdien is een aantal tolken met hun gezin al naar Nederland gekomen. Vanwege de veiligheid van de tolken die nog in Afghanistan zijn, wordt geen ruchtbaarheid aan de zaak gegeven.

Afghaanse tolken die voor internationale missies werken of dat in het verleden hebben gedaan, worden geregeld vermoord door de Taliban.

Asiel

Voorheen kwamen tolken ook wel in aanmerking voor asiel, maar moesten zij kunnen aantonen dat ze als individu gevaar liepen. Dat was vaak lastig te bewijzen. Vorig jaar is deze regeling al versoepeld en zijn al tolken naar Nederland gekomen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vond dit echter onvoldoende en eiste een structurele regeling. Die kwam er in december.