Dodelijk slachtoffer ongeluk in Alblasserdam 19-jarige vrouw

Het ongeval gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.30 uur op de Edisonweg in de Zuid-Hollandse plaats. De verongelukte vrouw reed op de scooter. Een andere vrouw die op de scooter zat, een 18-jarige vrouw uit Alblasserdam, raakte zwaargewond. Zij is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de auto, een 24-jarige man uit Papendrecht, bleef bij het ongeval ongedeerd. Hij reed na de botsing een paar honderd meter door, stopte alsnog en liep terug naar de plaats van het ongeval. Hij is aangehouden en wordt verhoord. Hij had niet gedronken of drugs gebruikt, aldus de politie.