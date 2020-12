Agenten met gezonde spanning oudejaarsnacht in: ’Maar ook zin in’

Premium Columns

De kracht van de misdaad is jarenlang op bijna schandalige wijze onderschat

Aan het eind van het jaar maken ook wij als misdaadverslaggevers de balans op. Waren er meer of minder moorden? Wat waren de trends? Voor mij was 2020 vooral het jaar waarin we zagen wat we niet wisten, maar wel vermoedden.