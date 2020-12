Agenten met gezonde spanning oudejaarsnacht in: ’Wij zijn gewoon aardige mensen’

Premium De Kwestie

’Brexit pakt dramatisch uit voor onze visserij’

Op de valreep is er een Brexit-akkoord. Tot het laatst is onderhandeld, waarbij vooral visserij onderwerp van gesprek was. Pim Visser van Visned vreest het ergste. De Britten willen meer zeggenschap over hun eigen wateren. Nederland is van dat water juist afhankelijk.