Man prikt krokodil in oog om zichzelf te redden

Ⓒ Unsplash/Karl Bewick

Brisbane - Een 54-jarige man in Australië heeft zichzelf uit de kaken van een krokodil kunnen bevrijden, door het beest in het oog te porren. De krokodil viel de man, die zat te vissen aan de oever van een rivier, zondagavond aan in Captain Billy’s Landing, een afgelegen strand en kampeerterrein, op het Kaap York-schiereiland, in de staat Queensland.