Mysterie MH370 eindelijk opgelost? ’Piloot zorgde ervoor dat het onduidelijk was waar hij naartoe ging’

Nabestaanden koesteren nog steeds een sprankje hoop dat het mysterie rond de verdwenen vlucht MH370 ooit wordt ontrafeld. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Is vlucht MH370 toch ergens anders neergestort dan we altijd dachten? En is er toch hoop dat nabestaanden antwoorden krijgen op de vragen over wat hun geliefden is overkomen. Die vraag rond een van de grootste mysteries uit de luchtvaart borrelt op nu nieuw onderzoek is gepubliceerd.