Kamer scherpt eigen regels aan: bedreiging in debat mag niet meer

Nu al mag de Kamervoorzitter de microfoon dichtdraaien van een parlementariër die beledigende taal uitkraamt of de orde verstoort. Segers en Paternotte willen bedreiging toevoegen nadat FvD-Kamerlid Van Houwelingen eind vorig jaar tegen D66’er Sjoerdsma zei: „Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.” En in 2019 riep een PVV-Kamerlid tegen een Denk-parlementariër: „Ik zal je najagen, dan ben je van mij.”

Hoewel een meerderheid in de Kamer uitbreiding van de regels steunt, vragen meerdere parlementariërs zich wel af of écht sprake is van een aanscherping. „Nu al kan de voorzitter ingrijpen als iemand wordt bedreigd”, zegt SGP-leider Van der Staaij woensdag bij een debat over het voorstel. Ook PvdA’er Mohandis plaatst vraagtekens bij het nut van de nieuwe regel.

’Treurig’

„Het is eigenlijk heel treurig dat zoiets vanzelfsprekends opgenomen moet worden in het Reglement van Orde”, vindt GL-Kamerlid Bromet. VVD’er Kamminga steunt het voorstel, vanwege het toenemende aantal bedreigingen aan het adres van politici in het hele land. „Politiek is niet voor bange mensen, maar toch, wat we hier zeggen en doen heeft direct invloed op wat er gebeurt buiten deze zaal”, stelt Kamminga.

Bedreiging is in Nederland strafbaar, maar Kamerleden kunnen niet worden vervolgd voor uitspraken die zij doen in de debatzaal. Dat laatste is een groot goed, vinden de meeste partijen in de Kamer. Kamervoorzitter Bergkamp zou de orde wel beter moeten handhaven, vindt onder anderen SP’er Leijten.

1933

FvD-Kamerlid Van Meijeren is tegen de nieuwe regel. Hij maakte de vergelijking met 1933, toen een Nederlands raadslid de Duitse leider Hitler ’een boef’ zou hebben genoemd. „Toen hij deze mening uitte, maakte de voorzitter hem onverstaanbaar”, aldus Van Meijeren. „Want het zou beledigend zijn geweest. Vandaag de dag zal iedereen het erover eens zijn dat Hitler inderdaad geen lieverdje is geweest.”

BBB-leider Van der Plas somt op welke verwensingen de laatste tijd door de Kamer zijn geslingerd. „Wij noemen elkaar vergif, de bedrijfspoedel van Poetin, kwaadaardig, heks, fascist, racist en marionetten van het kartel. Hoewel dit geen directe bedreigingen zijn, levert dit wel voldoende bedreigingen op.” Volgens Van der Plas is ’het belangrijk om te beseffen wat wij elkaar hier allemaal aandoen’.

Het debat over de eigen Kamerregels gaat op een andere dag verder. Dan reageren Segers en Paternotte op vragen van hun collega’s.