Steen door de ruit: ’Dit gaat echt alle perken te buiten’ Ambulancebroeders ziek van geweld

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Tussen extreem geweld zoals vrijdagavond in Rotterdam moet ambulancepersoneel in een vijandige sfeer zijn werk doen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De steen door de ruit van een ambulance in de Haagse Schilderswijk leidt tot een eruptie van boosheid en frustratie onder de zorgprofessionals op de ambulance in Nederland. Het is het zoveelste incident dit jaar. ,,Wij zijn er helemaal klaar mee”, zegt voorman Jan Hoefnagel van de ambulancebroeders van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.