Gewapende overval Heerhugowaard: slachtoffers mishandeld, daders op de vlucht

De overvallers drongen rond 04.00 uur een huis binnen op de Hasselaarsweg. Toen de buit binnen was, gingen ze ervandoor in een auto. Het is niet bekend wat er is gestolen.

De mishandelde slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is nog niet duidelijk of zij ook naar het ziekenhuis moesten. De politie vraagt of getuigen zich willen melden.