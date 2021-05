Als ergens goed zichtbaar is dat investeringen in defensie hard nodig zijn, is het wel op de parkeerplaatsen voor legervrachtwagens en -voertuigen. Het is er nog eind jaren tachtig. Het ministerie van Defensie trekt tot en met 2025 ruim 1,2 miljard euro uit voor vervanging. Maar die projecten verlopen bepaald niet probleemloos.