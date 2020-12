Opstandige moordverdachte beledigt rechter

Volgens RTV Oost haalde hij verbaal uit nadat de rechter hem aansprak op het feit dat Wim V. zijn rechters tutoyeerde en meermalen op vragen van de officier van justitie reageerde met: ,,Bekijk het...”

Een eerdere inleidende zitting in de strafzaak verliep ook al turbulent. Wim V. weigerde plaats te nemen in de rechtszaal toen de rechtbank opnamen van een bewakingscamera in een deurbel wilde afspelen, waarop te zien is hoe hij het slachtoffer Chantal de Vries volgt. Als beiden uit beeld verdwijnen klinkt de gil van Chantal. De parketpolitie moest hem in de boeien slaan en met geweld de zaal in slepen, maar V. hield zijn blik afgewend van de beelden.

Geheugenverlies

Chantal de Vries werd tijdens de nacht voor kerst 2019 met zeven messteken van het leven beroofd. Wim V. legde aanvankelijk een gedeeltelijke bekentenis af. Hij trok die later in en beriep zich op geheugenverlies.

Bij een getuige die de vrouw te hulp wilde schieten probeerde Wim V. de ogen uit te drukken.