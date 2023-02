Kogel door de kerk: kinderhartchirurgie geconcentreerd in Groningen en Rotterdam

Dat van de drie overgebleven ziekenhuizen is gekozen voor het Erasmus UMC in Rotterdam, komt doordat dat ziekenhuis als enige ziekenhuis al aan alle criteria voldoet, zegt Kuipers. „Groningen, Utrecht en Leiden eindigden allemaal op de tweede plaats.” Om de concentratie van de complexe hartzorg te effectueren kiest Kuipers voor een ’langdurige transitieperiode’ van 2,5 jaar.

De discussie over het al dan niet sluiten van locaties waar kinderen complexe hartoperaties kunnen ondergaan, woedt al vele jaren. Al in 1993 was er een eerste rapport waarin stond dat concentratie van de zorg nodig is. Omdat het om heel complexe operaties gaat, die überhaupt niet vaak voorkomen. Ook speelt het beperkte aantal experts mee.

Toenmalig zorgminister Hugo de Jonge besloot al in 2021 om het aantal academische ziekenhuizen waar deze ingrepen worden gedaan, terug te brengen van vier naar twee. Groningen en Leiden trokken daarbij aan het kortste eind. In Utrecht en Rotterdam zouden de kinderhartcentra wél openblijven. Daar tegen kwam veel verzet, waarna de nieuwe minister Kuipers het besluit on-hold zette en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vroeg te kijken naar de impact van de verschillende opties.

’Risicovol’

De NZa concludeerde in december dat het te ’risicovol’ is om kinderhartchirurgie bij twee centra te concentreren. Het zou ertoe kunnen leiden dat Leiden UMC de kinder-IC zou verliezen en mogelijk zelfs de status van academisch ziekenhuis. Voor Groningen zou het volgens de NZa een fikse verzwakking zijn van de zorg in Noord-Nederland.

De NZa adviseerde de minister daarom met een totaalplan te komen over welke zorg waar moet worden geconcentreerd. En tot die tijd zou het kabinet een besluit over het al dan niet sluiten van kinderhartchirurgie uit moeten stellen. Dat zou ’grote en onomkeerbare gevolgen’ hebben.

Minister Kuipers zegt rekening te houden met dit advies, maar wel al een keuze te maken. ,,De Nza zegt vooral: neem even de tijd voor je die operaties gaat verschuiven. Dat advies neem ik ter harte, want ik neem de tijd.” Vandaar de keuze voor een lange transitieperiode: pas op zijn vroegst eind 2025 is de sluiting van twee centra geffectueerd. Ook de keuze om Groningen toch open te houden is op basis van het NZa-advies..

Kuipers zei in juni vorig jaar al tegen De Telegraaf dat wat hem betreft ’niet alles op alle plekken kan’: „Als je in een ambulance ligt met tekenen van een acute hartaanval, dan rijdt de ambulance al niet naar iedere spoedeisende hulp. Die rijdt dan linea recta naar een locatie waar een hartkatheterisatie-dokter staat.” Dus, zo concleerde Kuipers: „Dichterbij is niet altijd beter.”

Zelf bepalen

Om toch enigszins aan de bezwaren tegemoet te komen, wilde zorgminister Kuipers de academische ziekenhuizen zelf laten bepalen welke locaties er moeten sneuvelen. Maar dat liep op niets uit, waarna Kuipers alsnog een beslissing nam.

Tegen dat besluit kunnen de ziekenhuizen nog tot 27 februari bezwaar aantekenen. Kuipers wil niet ingaan op de vraag hoe groot de kans is dat hij alsnog op zijn beslissing terugkomt. Als Kuipers bij zijn besluit blijft, kan het zijn dat ziekenhuizen die de zorg kwijtraken dat besluit bij de rechter aanvechten. Daarover zegt Kuipers: „Ik hoop ontzettend dat de UMC-besturen hieraan meewerken, in het belang van de kinderen, ouders en volwassenen om wie dit gaat.”

Iets terug?

Of Leiden en Utrecht iets terug krijgen in ruil voor het sluiten van hun kinderhartchirurgie, is nog niet helemaal zeker. ,,Daarover zal het gaan in de gesprekken tussen de ziekenhuizen’’, zegt Kuipers. ,,Ik ga ervanuit dat in dat onderlinge gesprek - waar ik nog niet op vooruit wil lopen, we zullen zien dat sommige andere zaken verschoven worden naar Utrecht en Leiden.”