’Politiemannen’ beroven bejaarde vrouw van miljoen

DORTMUND - Onbekenden die zich voordeden als politiemannen hebben in Duitsland een bejaarde vrouw beroofd van een miljoen aan gouden munten, sieraden en goudstaven. Ze maakten de 79-jarige vrouw telefonisch zo bang dat deze de spullen op een afgesproken plek op een begraafplaats in haar woonplaats Dortmund legde in de veronderstelling dat de politie de waardevolle spullen zou ophalen.