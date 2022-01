Aantal nieuwe coronagevallen stijgt, wel minder coronapatiënten in ziekenhuizen

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 95.467 meldingen van positieve tests. Dat is 10 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Dit is de snelste stijging op weekbasis sinds 27 november.

Gemiddeld komt het neer op 13.638 positieve tests per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de vierde dag op rij en staat nu op het hoogste niveau sinds 20 december.

Het aantal sterfgevallen blijft voorlopig redelijk stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 27 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Voor een zaterdag is dat het laagste aantal sinds 30 oktober, maar dat cijfer kan vertekend zijn door oudjaarsdag. Op vrije dagen worden doorgaans minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Het kan zijn dat er meer mensen zijn overleden, maar dat de anderen in de komende dagen alsnog worden geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen zijn 248 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo'n 35 per dag. Dat is ongeveer te vergelijken met het niveau de afgelopen periode.

Sinds het begin van de epidemie, bijna twee jaar geleden, zijn ruim 3,1 miljoen positieve tests geregistreerd. Van bijna 21.000 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en doden liggen hoger.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld, is echter gedaald tot 1660. Dat is het laagste niveau sinds 10 november, bijna twee maanden geleden. In de afgelopen dag zijn 119 ziekenhuisbedden vrijgekomen.

Verpleegafdelingen behandelen zaterdag 1188 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Voor het eerst sinds 7 november komt dat aantal onder de 1200 uit, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Binnen een maand is het aantal patiënten op die zalen met meer dan 1000 gedaald.

Op de intensive cares liggen nu in totaal 472 coronapatiënten. Van hen worden 13 in Duitsland behandeld, evenveel als op vrijdag.

De ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 150 nieuwe patiënten opgenomen. In de afgelopen week belandden dagelijks gemiddeld 173 mensen vanwege hun coronabesmetting in een ziekenhuis. Dat is het laagste gemiddelde sinds 2 november.