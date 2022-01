Laagste aantal opgenomen coronapatiënten sinds 10 november

Kopieer naar clipboard

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de Covid-afdeling in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Ⓒ ROBIN UTRECHT

ZEIST - Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld, is gedaald tot 1660. Dat is het laagste niveau sinds 10 november, bijna twee maanden geleden. In de afgelopen dag zijn 119 ziekenhuisbedden vrijgekomen.