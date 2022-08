NS: redelijk wat treinuitval, waarschijnlijk ook rest van de dag

Woensdag staakt het personeel van de NS in de regio’s Zuid-Nederland en Oost-Nederland. Maar ook buiten dit stakingsgebied ondervinden reizigers hinder van de staking.

„Het spoor is zo verweven dat we dit ook in andere delen van het land merken. Daarnaast ondervinden we naweeën van dinsdag.” Toen lag het treinverkeer in vrijwel het hele land plat als gevolg van een staking in het midden van het land.

„We hebben daardoor moeite gehad om treinen op de juist plek te krijgen om te kunnen starten. Dit verklaart dat er treinen uitvallen en mogelijk ook korter zijn dan reizigers van ons gewend zijn.”

In de reisplanner is te zien dat er vanaf Utrecht CS veel treinen niet rijden. Op de perrons in de Domstad echter leidt dat niet tot chaotische taferelen. Het lijkt erop dat veel reizigers rekening hebben gehouden met de verstoringen en alternatieven hebben bedacht.

Er was woensdag geen sprake van een hele drukke ochtendspits op de weg. Het aantal files bleef beperkt.