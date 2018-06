Kamerleden bedolven onder boze mails

Ook zijn collega’s melden een stortvloed aan woedende berichten in hun digitale postvak. PVV-Kamerlid Graus: „Vijf e-mails per minuut, iets minder populair dan mijn collega van ChristenUnie.”

Veel bewoners vrezen voor geluidsoverlast door de komst van de nieuwe vakantieluchthaven. Vandaag is er een debat over Lelystad Airport in de Tweede Kamer.

Teuge

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur) heeft gisteren laten weten dat het niet mogelijk is om alternatieve routes in de praktijk te brengen. Daarmee is de hoop op redding van recreatieluchthaven Teuge vervlogen.

Lelystad Airport gaat in het voorjaar van 2019 open. Het is de bedoeling dat vakantievluchten van Schiphol verplaatst worden naar het nieuwe poldervliegveld. Het hele project is al een jaar vertraagd.