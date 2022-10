Oorlog in Oekraïne Dag 227 van de invasie LIVE | Enorme brand op belangrijke brug Krim na explosies

De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. Oekraïense troepen maken vorderingen in het oosten en zuiden van het land, terwijl Rusland grote gebieden al geannexeerd heeft. In de recent op de Russen heroverde plaats Lyman in het oosten van Oekraïne is volgens de lokale autoriteiten een massagraf gevonden. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.