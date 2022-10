Oorlog in Oekraïne Dag 227 van de invasie LIVE | Moskou: brand op Krimbrug veroorzaakt door bom in vrachtwagen, zeker drie doden

Ⓒ TWITTER

De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. Op de strategisch belangrijke Krimbrug die het door Rusland geannexeerde schiereiland met het Russische vasteland verbindt, is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.