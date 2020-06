Laatste dagelijkse update RIVM: zes doden, drie opnames

Twee mensen stierven afgelopen vrijdag en twee op zaterdag. Daarnaast kreeg het RIVM de melding van iemand die maandag was overleden. De zesde persoon stierf op 18 april, maar dit is nu pas verwerkt bij het RIVM.

Drie mensen zijn in een ziekenhuis opgenomen vanwege besmetting met het virus. Twee van hen belandden in de eerste helft van juni in een ziekenhuis. Het aantal opnames staat nu op 11.877. Verder werd het virus bij 57 mensen vastgesteld. Sinds het begin van de uitbraak is van 50.273 mensen zeker dat ze de ziekte hebben opgelopen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen is getest.

Reproductiegetal zakt onder 1

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is gezakt tot onder de 1. Dat betekent dat de uitbraak langzaam kan doven. Begin juni was het cijfer boven de 1 gekomen, maar na een week was het weer gezakt tot onder die grens. Het RIVM kijkt twee weken terug om een inschatting te maken van het reproductiegetal. Een recenter cijfer geeft het instituut niet, omdat dat niet betrouwbaar genoeg is.

Het instituut komt dinsdag voor het laatst met een dagelijkse update. Voortaan meldt het RIVM alleen op dinsdagen de cijfers over de zeven dagen ervoor.