Lenteachtig warm, maar houd die winterjas maar paraat

Dat meldt weer.nl zondag. De eerste dagen van maart zien er bijzonder vriendelijk uit. „Het aangename lenteweer dat we inmiddels zo goed kennen, zet nog even door. Al moeten we eerst nog even door een mistige start van de dag heen; verder ziet het er voorlopig heel rustig, droog en vooral zonnig uit.”

De nachten, en daarmee ook de ochtenden, zijn voorlopig echter nog aardig koud, met telkens temperaturen die op grote schaal iets onder het vriespunt duiken. „Berijpte velden, ijs op een autoruit en hier en daar een glad bruggetje zijn nog zeker niet uit te sluiten.”

Omslag weertype

Vanaf donderdag komt er een omslag in het weertype. De wind waait dan weer uit het noorden en daarmee komt een stuk frissere lucht vanaf de Noordzee naar Nederland. Vanaf vrijdag wordt het elke dag nog maar maximaal zo’n 6 graden. In de nachten blijft het kwik met grote regelmaat iets onder nul uitkomen.

’Behoorlijk guur’

Nog steeds is daarbij aardig wat ruimte voor de zon, maar het weerbeeld wordt wel iets wisselvalliger, zo voorspelt het weerbureau. Vanuit het noorden komt wat meer bewolking binnen en de kans op een buitje af en toe neemt ook toe. „Aangezien het ook hoog in de lucht inmiddels een stuk kouder is, kan zo’n bui ook een winters karakter hebben.” In zo’n bui met natte sneeuw of hagel zal het bovendien behoorlijk guur aanvoelen.