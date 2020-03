Greta Thunberg: ’Ga niet demonstreren’

Op Twitter schreef Greta: „Laten we doen wat de experts adviseren, zeker in risicogebieden. Wij jonge mensen worden weliswaar het minst geraakt door dit virus, maar het is essentieel dat we solidair zijn met de meest kwetsbaren en dat we handelen in het algemeen belang.”

De Zweedse roept haar aanhangers op om tijdelijke andere manieren dan massale protesten te vinden om het klimaat onder de aandacht te brengen. Als alternatief voor de fysieke klimaatstakingen stelt ze voor om een ’digitale’ staking te houden op vrijdag.