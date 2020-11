’Brabander probeert dorpsgenoot dood te rijden’

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Tilburg - Een hoogoplopend verkeersconflict in Tilburg is maandag uitgelopen op de arrestatie van een man uit het nabijgelegen dorpje Chaam. Hij zou enkele weken geleden opzettelijk tegen de auto van een plaatsgenoot zijn gereden. Toen het slachtoffer vervolgens uitstapte, drukte de 40-jarige Brabander opnieuw vol het gaspedaal in. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.