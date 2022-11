Rode Kruis verleent steeds meer voedselhulp in Nederland

In Friesland helpt het Rode Kruis zo’n zeshonderd kinderen per week met een ontbijtpakket. Deze gaan naar kinderen die vaak met een lege maag naar school gaan. In Utrecht is diezelfde hulp vorige maand begonnen. In drie weken is het aantal ontbijtpakketten verhoogd van 50 naar 120. In Noord-Holland zal de hulp op kleine schaal zijn.

De organisatie verwacht dat de vraag naar voedselhulp gaat toenemen en dat andere provincies snel zullen volgen. De organisatie schat dat zo’n 400.000 mensen in voedselnood zitten en nog geen hulp krijgen.

Boodschappenkaart

De vraag naar zogenoemde boodschappenkaarten van het Rode kruis is ook gestegen. Hiermee kunnen mensen ter waarde van 15 euro boodschappen doen. Tot nu toe zijn er 500.000 kaarten uitgedeeld, aldus het Rode Kruis.

„In een welvarend land als Nederland zou niemand zich zorgen mogen maken over voldoende eten. Toch horen wij elke dag van mensen dat ze maaltijden moeten overslaan”, zegt Heleen van den Berg, Hoofd Nationale Hulp Nederlandse Rode Kruis. „Ook horen we dat ouders zelf niet eten om te zorgen dat hun kind dat wel kan.”