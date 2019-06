Tweede poging zwemtocht Van der Weijden

Ⓒ ANP

LEEUWARDEN - Maarten van der Weijden gaat vrijdag opnieuw proberen zijn Elfstedenzwemtocht in Friesland te voltooien. De olympisch kampioen op de 10 kilometer van Peking (2008) duikt rond 17.30 uur in Leeuwarden het water in om weer zoveel mogelijk geld voor kankeronderzoek in te zamelen.