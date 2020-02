Meevallertje: miljoenen uit Brussel terug naar Den Haag

De Europese Commissie becijfert na ieder jaar of de bijdrage van de lidstaten vooraf wel goed ingeschat was. Dat gebeurt op basis van de verwachte btw-inkomsten en de omvang van het bruto nationaal inkomen van het land. Voor Nederland was dat afgelopen jaar te hoog ingeschat.

Ons land maakte 156 miljoen euro over, maar minister Hoekstra krijgt nu 17 miljoen euro terug. Dat was de afgelopen vijf jaar wel eens anders. In 2014, 2015 en 2018 moest Nederland respectievelijk 643, 446 en 318 miljoen euro bijbetalen. In 2016 (124 miljoen) en 2017 (64 miljoen) kreeg ons land wel geld terug.

De 17 miljoen euro wordt verwerkt in de raming van de Nederlande afdrachten bij de begroting van 2020.

Hogere bijdrage Nederland

Nederland steggelt op dit moment in de Europese Unie over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. De Europese Commissie wil die begroting verhogen, wat in 2027 neer zou komen op een 2 miljard euro hogere bijdrage voor ons land. Daar gaat Nederland niet mee akkoord, schreef minister Blok (Buitenlandse Zaken) maandag aan de Tweede Kamer. Nederland wil voor de bijdrage vasthouden aan de bovengrens van 1 procent van het bruto nationale inkomen.

De uit de Europese Unie vertrekkende Britten krijgen over 2019 nog een gepeperde rekening uit Brussel. Het Verenigd Koninkrijk moet nog 1,3 miljard euro bijbetalen. Duitsland krijgt juist 1,5 miljard euro terug.