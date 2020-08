Partij cocaïne ter waarde van 56 miljoen euro onderschept

Een 29-jarige man uit Den Haag is in verband met de drugsvondst aangehouden. De verdachte blijft in voorlopige hechtenis. De partij zat verstopt in een container geladen met bananen, afkomstig uit Ecuador.

De lading is onderschept door het zogenoemde HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.